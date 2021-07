Tegola per l'ex azzurro, si infortuna e lascia il campo zoppicando (Di domenica 25 luglio 2021) Brutte notizie per Jose Maria Callejon, l'ex giocatore del Napoli infatti si è infortunato con la sua Fiorentina nell'amichevole con la Polisportiva C4 Foligno. Secondo quanto riportato infatti da Fiorenzeviola.it, lo spagnolo ha chiesto il campo ed ha lasciato il campo zoppicando dopo aver portato in vantaggio i viola. Callejon ha infatti siglato la rete del 1-0, al momento del gol però ha sbattuto la caviglia sul palo e ha rimediato l'infortunio che lo ha costretto ad uscire sorretto dallo staff medico della Fiorentina. Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Brutte notizie per Jose Maria Callejon, l'ex giocatore del Napoli infatti si èto con la sua Fiorentina nell'amichevole con la Polisportiva C4 Foligno. Secondo quanto riportato infatti da Fiorenzeviola.it, lo spagnolo ha chiesto iled hato ildopo aver portato in vantaggio i viola. Callejon ha infatti siglato la rete del 1-0, al momento del gol però ha sbattuto la caviglia sul palo e ha rimediato l'infortunio che lo ha costretto ad uscire sorretto dallo staff medico della Fiorentina.

Napoli, UFFICIALE: infortunio Demme, lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio Commenta per primo Tegola per il Napoli, che perde per infortunio Diego Demme. Il centrocampista è stato costretto a uscire dal campo per una botta al ginocchio ieri, nell'amichevole vinta 1 - 0 contro la Pro Vercelli. ...

Infortunio Bani, tegola per il Genoa: fuori per circa due mesi Calcio News 24 Per il Napoli tegola Demme Confermato il trauma contusivo-distorsivo ma con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Questo l'esito degli accertamenti a cui si e' sottoposto oggi Diego Demme a Villa ...

Infortunio Callejon: le condizioni dell’esterno. Tegola per la Lazio? Infortunio Callejon: l’esterno è uscito malconcio dall’amichevole con la Polisportiva C4 Foligno. La Lazio osserva Pessime notizie per la Fiorentina, in apprensione dopo l’infortunio alla caviglia des ...

