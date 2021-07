Surf | Olimpiadi Tokyo | Leonardo Fioravanti al terzo turno! L’azzurro vince l’heat del 2° round

(Di domenica 25 luglio 2021)e continua la sua avventura nella baia della Tsurigasakiing Beach a(Giappone), sede dellenella pratica del, dopo aver chiuso in terza posizione la prima heat del primo turno alle spalle del n.2 del mondo Italo Ferreira e del giapponese Hiroto Ohhara, si è preso una bella rivincita. In una delle due batterie del secondo, da cinqueisti ciascuna,si è imposto con lo score di 12.53 a precedere il francese Jeremy Flores ...

Esordio anche per ilapprofondimento, da Roma '60 a Tokyo 2020: tutti i portabandiera dell'Italia Anche ilha fatto il suo esordio alle. Spettacolo fra le onde di ...Tra le acque di Tsurigasaki, ilha fatto il suo esordio olimpico. A vincere la prima batteria è stato il brasiliano Italo Ferreira, campione del mondo nel 2019. Al terzo posto l'azzurro Leonardo ...Leonardo Fioravanti vince e continua la sua avventura nella baia della Tsurigasaki Surfing Beach a Tokyo (Giappone), sede delle Olimpiadi nella pratica del surf. L’azzurro, dopo aver chiuso in terza ...Delusione nel nuoto: flop di Detti. Buon inizio per surf, boxe, judo, tiro con l'arco e la ginnasta Vanessa Ferrari. Va avanti il canottaggio e la scherma A cura di GIUSY ANNA MARIA D'ALESSIO ...