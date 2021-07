Supplenze da MAD domanda di messa a disposizione | docenti abilitati e specializzati avranno la precedenza Ministero autorizza

(Di domenica 25 luglio 2021) Il DM n. 51/2021, che disciplina l'inserimento negli aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le(GPS), dedica un articolo o meglio un comma alle domande di. Si tratta di una novità, in quanto è l primo decreto ministeriale che si occupa delle MAD, "disciplinate" (si fa per dire), sino ad ora, dalle sole circolari annuali sulle. L'articolo .

Ne abbiamo parlato in 'Docenti non inseriti nelle GPS e nelle GI,e priorità attribuzionea specializzati e abilitati. Novità' DM 51/2021 OM 60/2020Laè quindi diventata in breve tempo sempre più diffusa, per via della facilità di invio rapido ...scolastici hanno già aperto le candidature online tramite messa a disposizione per le...