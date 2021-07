Superbonus, arriva la svolta: ecco cosa cambia (Di domenica 25 luglio 2021) Novità per il Superbonus al 110% nel decreto semplificazioni che contiene nuove norme per "assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni": ecco di cosa si tratta Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 luglio 2021) Novità per ilal 110% nel decreto semplificazioni che contiene nuove norme per "assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni":disi tratta

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus arriva Superbonus , arriva la svolta: ecco cosa cambia Tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (anche quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune dopo ...

Superbonus edilizia, arriva un modello unico La necessità di ricostruire il Paese dopo il Covid grazie ai fondi messi a disposizione dal Recovery fund impone semplificazioni e minore ...

Superbonus 110% sbloccato dalla Camera. Ora il testo al Senato Numerose modifiche introdotte durante i lavori parlamentari per semplificare ulteriormente i lavori del Superbonus 110%.

