Superbike, 'Non sono soddisfatto del weekend': a Rinaldi non basta il podio nella Superpole Race (Di domenica 25 luglio 2021) Michael Ruben Rinaldi riscatta lo zero di sabato ad Assen e porta a casa un bel secondo posto nella Superpole Race ed un ottavo posto in Gara 2. nella Superpole Race Rinaldi ha preso la testa già a ... Leggi su riminitoday (Di domenica 25 luglio 2021) Michael Rubenriscatta lo zero di sabato ad Assen e porta a casa un bel secondo postoed un ottavo posto in Gara 2.ha preso la testa già a ...

