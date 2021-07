(Di domenica 25 luglio 2021) Il campione inglese cala il tris sul tracciato olandese vincendo anche l'ultimadel fine settimana ad Assen. Seconda posizione per Scott Redding, terzo Andrea Locatelli. Ottima la prova del ...

Advertising

dinoadduci : Superbike, Jonathan Rea: “Che Gara 2 pazzesca! Pubblico incredibile” - Gazzetta_it : Superbike, Jonathan Rea: “Che Gara 2 pazzesca, bravo Locatelli” - infoitsport : Superbike, Jonathan Rea ‘generazione X’: “Difficile scrollarsi Toprak e Scott” - FormulaPassion : #WSBK | Jonathan Rea ha risposto al contropiede di Toprak Razgatlioglu a Donington nella 'sua' Assen: ora il Cannib… - corsedimoto : SUPERBIKE - Garrett #Gerloff fa cadere Toprak #Razgatlioglu: la spalla del texano rimanda in fuga Jonathan #Rea sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Jonathan

Il campione inglese cala il tris sul tracciato olandese vincendo anche l'ultima gara del fine settimana ad Assen. Seconda posizione per Scott Redding, terzo Andrea Locatelli. Ottima la prova del ...Il primo podio inper il bergamasco, autore di un'ottima manche di gara, che lo ha visto ... Ma il secondo abbondante di margine preso da Locatelli non è bastato ad aginareRea. ...Sempre Jonathan Rea. Il pilota nordirlandese della Kawasaki si conferma il padrone di Assen e, dopo i successi in gara 1 e Superpole Race, completa la sua personale tripletta aggiudicandosi anche la s ...Jonathan Rea conclude un weekend perfetto e domina anche gara-2 del GP d'Olanda, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Superbike. L'università del motociclismo ha conferito ancora una volta la laur ...