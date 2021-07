Superate 65 milioni di dosi di vaccino e scaricati 49 milioni di green pass

(Di domenica 25 luglio 2021) AGI - "Abbiamo superato 65disomministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ben chiaro che ilsia l'arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi cosi' difficili.e vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile provare ad aprirne un'altra e siamo più liberi se siamo vaccinati. Il mio appello a tutti gli italiani è di continuare a vaccinarsi". Roberto Speranza si dice "molto soddisfatto" dei risultati ...

Attorno al green pass c'è la più grande operazione di digitalizzazione della storia : questa mattina siamo a 49di green pass scaricati '. Sull'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, il ...'Abbiamo superato 65di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo . Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ben chiaro che il vaccino ...Speranza si dice "soddisfatto": il 65 per cento delle persone vaccinabili ha avuto la prima dose, il 55 per cento anche la seconda. Anche i numeri del green pass sono "schizzati" ...