Sulla riforma Cartabia è in corso una trattativa con il Movimento 5 Stelle. Per il Sottosegretario Sibilia bisogna fidarsi del lavoro di Conte. (Di domenica 25 luglio 2021) "Giuseppe Conte conosce le posizioni dei gruppi parlamentari e sta lavorando per trovare una mediazione Sulla giustizia". Questo quanto scrive sui social il Sottosegretario di M5S all'Interno, Carlo Sibilia. "Non si tratta della finale degli Europei di calcio ma di una delicata discussione politica" e "sono certo che nessuno sia disposto ad accettare che vi siano sacche d'impunità in Italia: in particolare se si tratta di mafia" si legge nel messaggio social dove si sottolinea che "tutti invece riconosciamo la necessità di avere tempi certi per la giustizia come condizione imprescindibile per accelerare gli investimenti"

