Sudafrica: Ramaphosa, 'superato picco terza ondata' (Di domenica 25 luglio 2021) Il presidente Sudafricano, Cyril Ramaphosa, in un discorso alla nazione ha affermato che il Paese - il più colpito in Africa - ha "in gran parte" superato il picco della sua terza ondata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Il presidenteno, Cyril, in un discorso alla nazione ha affermato che il Paese - il più colpito in Africa - ha "in gran parte"ildella suadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica Ramaphosa Sudafrica: Ramaphosa, 'superato picco terza ondata' ... sebbene ci siano aree del Paese in cui dobbiamo ancora essere preoccupati", ha affermato Ramaphosa. . 25 luglio 2021

Nel progetto Pegasus emerge l'ombra lunga del Mossad Macron, Prodi, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, quello del Messico Obrador e iracheno Baram Salih, i primi ministri di Pakistan, Egitto e Marocco e persino del re del Marocco, Muhammad IV:...

Anche Macron e il presidente sudafricano Ramaphosa nella lista delle 'vittime' del software spia Pegasus – Anche lo smartphone del presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa sarebbe stato “spiato” dal software Pegasus, sviluppato dall’azienda israeliana Nso Group, e acquistato da una ventina di governi del ...

