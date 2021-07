Successo al “Telesia for Peoples” per i giovani artisti di Secondigliano

(Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme – Con la consegna del Premio si conclude questa sera la ottava edizione del Premio “for”, l’evento promosso dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit” che si svolge nel parco delle Terme di Telese (Benevento). Ieri sera, intanto,di pubblico e di contenuti nella seconda serata della manifestazione. Lo spettacolo teatrale inscenato da un gruppo dididi Napoli dal titolo ‘Finalmente Insieme’ – Ricordando Massimo Troisi – per la regia di Raffaele De Luca, con la partecipazione di Umberto ...

Parte centrale della serata di apertura delfor People il convegno, moderato dal direttore ...rimarcando l'importanza della certificazione proprio perchè prevedevamo quello che poi è', ...... ripercorrerà la bella esperienza di interprete nelle serie tv targate Raiuno che tanto... "Ricomincio da tre" è la prima delle tre pellicole proiettate nel Parco Jacobelli per ilFilm ...Sarà Peppe Lanzetta ad aprire lunedì 19 luglio alle ore 19.30 nel Parco Jacobelli di Telese Terme il Telesia Film Festival 2021. Il drammaturgo, attore e scrittore presenterà il suo ultimo libro “Il D ...Il duo campano riceverà il Premio per la categoria artisti il 25 luglio. Telese Terme (Benevento), 14 luglio 2021 – Saranno i giovani i protagonisti della ottava edizione del “Telesia for Peoples”, l’ ...