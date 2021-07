Striscia la Notizia | nuove conferme | ci sarà una coppia super alla conduzione!

(Di domenica 25 luglio 2021) Arrivanosulla conduzione della prossima edizione dila, con unapronta a prendersi il programma: l’indiscrezione. Grandi novità per le reti Mediaset che hanno oramai deciso il palinsesto televisivo per la stagione 2021-22. Infatti ciuna grande sorpresaconduzione dilacon l’ineditaVanessa Incontrada – L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

...nelle prossime settimane e soprattutto come procede il loro amore? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Giffoni film Festival L'influencer ed il fidanzato ovvero l'ex velino dila, ...... ci saranno come concorrenti due ex gieffini vip dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: l'ex velino dilaPierpaolo Pretelli e la showgirl e ...Arrivano conferme sulla conduzione della prossima edizione di Striscia la Notizia, con una coppia pronta a prendersi il programma: l'indiscrezione.Ancora una volta il Comitato Genitori di Torchiarolo propone "un viaggio illuminante" accompagnati dal noto giornalista di Striscia la notizia Pinuccio .