Stato d’emergenza in Sardegna | incendi bruciano 20mila ettari

incendi in Sardegna stanno provocando fumo denso e aria irrespirabile, sfollate centinaia di famiglie, mentre la Protezione Civile chiede aiuto all'UE. La Sardegna da giorni è colpita da violenti incendi che hanno messo in pericolo sia i boschi che alcuni paesi vicini. La zona più colpita è la città di Oristano, nella nell'area centro-occidentale della regione, arrivando fino a Cuglieri e Tresnuraghes, e provocando centinaia di sfollati. I cittadini sono ormai esausti e in predi alla preoccupazione e angoscia che li avvolge in queste ore vedendo la loro Sardegna bruciare.

