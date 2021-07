Spiriti nelle tenebre: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 25 luglio 2021) Spiriti nelle tenebre: trama, cast e streaming del film Stasera, 23 luglio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Spiriti nelle tenebre (The Ghost and the Darkness), film del 1996 diretto da Stephen Hopkins. È tratto dal libro del colonnello John Henry Patterson, basato a sua volta sull’episodio realmente accaduto dei mangiatori di uomini dello Tsavo: nel 1898, durante i lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Tsavo per la Uganda Railway, due leoni maschi attaccarono ripetutamente gli operai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 luglio 2021): trama, cast e streaming delStasera, 23 luglio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda(The Ghost and the Darkness),del 1996 diretto da Stephen Hopkins. È tratto dal libro del colonnello John Henry Patterson, basato a sua volta sull’episodio realmente accaduto dei mangiatori di uomini dello Tsavo: nel 1898, durante i lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Tsavo per la Uganda Railway, due leoni maschi attaccarono ripetutamente gli operai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...

