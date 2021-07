“Sorridi come hai sempre fatto”. Yara, morta a 16 anni investita dalla sua coetanea senza patente: “Una tragedia” (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiamava Yara Gattavecchi, aveva 16 anni ed è morta dopo una tragedia devastante per un’intera comunità. Siamo a Montepulciano, la tragedia è avvenuta a Abbadia San Salvatore. Yara è morta dopo essere stata investita dall’amica coetanea che non aveva la patente. La giovane, durante una serata di festa e allegria, voleva far vedere alle amiche come sapesse già un po’ guidare nonostante la sua giovane età. Ma qui la tragedia: proprio in quel momento, secondo le ricostruzioni, una manovra ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiamavaGattavecchi, aveva 16ed èdopo unadevastante per un’intera comunità. Siamo a Montepulciano, laè avvenuta a Abbadia San Salvatore.dopo essere statadall’amicache non aveva la. La giovane, durante una serata di festa e allegria, voleva far vedere alle amichesapesse già un po’ guidare nonostante la sua giovane età. Ma qui la: proprio in quel momento, secondo le ricostruzioni, una manovra ...

