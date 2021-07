Sollevamento pesi Olimpiadi Tokyo | Mirko Zanni | “Una medaglia che pesa tantissimo”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) Proprio nella serata diè arrivata la terzadi giornata per l’Italia alle, concapace di prendersi il bronzo nel, categoria -67 kg, alzando 177 kg di slancio ed assicurandosi così un posto nei migliori tre. “Ancora non mi rendo conto, non posso essere più felice di così – dice il 23enne di Pordenone ai microfoni Rai – Non sapevo di aver sbagliato i 172, non me l’avevano detto e io senza occhiali non vedo niente, ma è andata bene così. Sui 177 non ho voluto mollare, so chi c’è a casa, so che cosa sta facendo in questo ...