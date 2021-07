Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo: David Ruiu sesto nei -61 kg maschili (Di domenica 25 luglio 2021) Nella tarda mattinata italiana arriva il sesto posto di Davide Ruiu alle Olimpiadi di Tokyo: l’azzurro nel Gruppo A dei -61 kg maschili del Sollevamento pesi, ha totalizzato 286 kg (127+159), restando distante otto kg dal gradino più basso del podio olimpico. Vittoria di Li Fabin (Cina), che sigla il record olimpico con 313 (141+172) kg, distanziando notevolmente il secondo classificato, Eko Yuli Irawan (Indonesia), che si prende l’argento con 302 (137+165) kg, infine il bronzo va ad Igor Son (Kazakistan), che si attesta a quota 294 (131+163) kg. Foto: ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Nella tarda mattinata italiana arriva ilposto dialledi: l’azzurro nel Gruppo A dei -61 kgdel, ha totalizzato 286 kg (127+159), restando distante otto kg dal gradino più basso del podio olimpico. Vittoria di Li Fabin (Cina), che sigla il record olimpico con 313 (141+172) kg, distanziando notevolmente il secondo classificato, Eko Yuli Irawan (Indonesia), che si prende l’argento con 302 (137+165) kg, infine il bronzo va ad Igor Son (Kazakistan), che si attesta a quota 294 (131+163) kg. Foto: ...

Olimpiadi Tokyo 2020, terza medaglia: Longo Borghini è bronzo! Giuffrida per Lombardo per il terzo posto LIVE Il cinese Fabin Li ha vinto la medaglia d'oro nel sollevamento pesi, categoria 61 kg. Argento all'indonesiano Eko Yuli Irawan, bronzo al kazako Igor Son. Sesto posto per l'azzurro Davide Ruiu. TUFFI ...

