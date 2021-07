Sollevamento pesi | memorabile Mirko Zanni! Immenso bronzo | Italia sul podio dopo 37 anni!

(Di domenica 25 luglio 2021) Qualche speranza c’era, lo avevamo anche citato nel nostro borsino giornaliero. Però da lì a conquistare realmente una medaglia alle Olimpiadi, che alno mancava da 37 anni, ce ne passa…EppureZanni ha firmato l’impresa più bella della carriera, conquistando unstraordinario nella categoria -67 kg con 322 kg complessivi, migliorando di 2 kg il suo precedente record nazionale. Medaglia d’oro al formidabile cinese Lijun Chen (332 kg), che ha beffato di una lunghezza l’ottimo colombiano Luis Javier Mosquera Lozano. E’ stata una gara emozionante, in cui il 23enne friulano ...

ItaliaTeam_it : Mirko sei fortissimo! ??? Grandissima impresa di Mirko Zanni che conquista il bronzo nel sollevamento pesi categori… - Eurosport_IT : E SONO 5?? MEDAGLIE AZZURREEEE ???? Terzo metallo di giornata, terzo bronzo: arriva dal sollevamento pesi con il cap… - Coninews : STREPITOSOOOOOOO??? Il pesista Mirko Zanni si prende la medaglia di BRONZO nel sollevamento pesi cat. -67 kg!??… - saralovestommo_ : @gaiatomlinson28 PERCHÉ DA ME C'È IL FOTTUTO SOLLEVAMENTO PESI E DA TE C'È LA GINNASTICA? MI CHIEDO PERCHÉ? - chanevlucy : RT @ItaliaTeam_it: Mirko sei fortissimo! ??? Grandissima impresa di Mirko Zanni che conquista il bronzo nel sollevamento pesi categoria 67… -

Mirko Zanni ha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg di, alzando 322 chili complessivi, nuovo primato nazionale. La gara è stata vinta dal cinese Chen Lijun con 332 kg complessivi,...Tokyo2020. Terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia, a Tokyo 2020. Mirko Zanni ha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg di, alzando 322 chili complessivi, nuovo primato nazionale. La gara è stata vinta dal cinese Chen Lijun con 332 chili complessivi, mentre il colombiano Luis Mosquera Lozano ha preso l'...Ecco la quinta medaglia italiana in queste Olimpiadi di Tokyo 2020, la terza di bronzo. A conquistarla è Mirko Zanni, arrivato terzo nella gara di sollevamento pesi categoria 67 kg. Il 23enne campione ...Il friulano ha chiuso al terzo posto terzo posto la gara dei 67 kg alzando 322 chili complessivi, nuovo primato nazionale ...