Soccorso alpino al lavoro per infortuni Blello | Taleggio | Colere e Carona

(Di domenica 25 luglio 2021) Nella giornata di sabato diversi gli allertamenti per la VI Delegazione orobica del: nella maggior parte dei casi si è trattato didi lieve entità e spesso gli interventi sono stati risolti dall’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha sempre a bordo un tecnico di elidel Cnsas. Poco prima di mezzogiorno, nel comune di, a circa 900 metri di quota, un uomo è caduto e si è infortunato in zona impervia. Alle 13 ain Val Brembana, quota 1389 metri, una persona si è infortunata a un polso. Poco dopo, a ...

Poco dopo le 12 di ieri l'elicottero dei soccorsi è intervenuto presso il rifugio passo Principe (Catinaccio, Val di Fassa) per il recupero di un escursionista di 51 anni di Vicenza che si è ferito ...Giornata intensa per i tecnici delquella di sabato 24 luglio 2021, che ha visto i membri della Stazione Valsassina e Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Cnsas decisamente impegnati. Il primo allertamento da parte ...Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un’escursione sulle Apuane di una coppia di turisti. Un uomo di 61 anni è scivolato da un sentiero del monte Altissimo sotto gli occhi della compagna. Una cadu ...Ha 27 anni e risiede a Lastra a Signa, in provincia di Firenze: è stato colto da crisi di panico durante un'escursione sulle montagne bellunesi ed è stato soccorso e salvato. La Centrale del 118 del S ...