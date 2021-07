Skateboard | Olimpiadi Tokyo | Yuto Horigome si conferma il re dello street | Hoefler ed Eaton completano il podio

(Di domenica 25 luglio 2021) Il primo oro della storiava al favoritissimo della vigilia., campione del mondo in carica a Roma nello scorso giugno, è il primo atleta a conquistare il massimo alloro a cinque cerchi di questo sport. Non poteva probabilmente esserci un uomo, anzi un ragazzo (22 anni compiuti a gennaio) migliore per la prima traccia nella storia olimpica di questa disciplina, dopo i suoi grandi successi agli X Games e nellaLeague.sicome il più forte nella categoria, gara in cui gli atleti si sfidano in una ...

E' del Giappone il primo oro dello Skateboard nella storia delle Olimpiadi. Lo ha conquistato,nello Street, Yuto Horigome che ha chiuso con il punteggio di 37,18. Argento per il brasiliano Kelvin ...