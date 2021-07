Siena | minorenne senza patente sbaglia a ingranare la marcia e travolge l’amica 16enne | che muore

tusciaweb : Muore a 16 anni investita da un’amica minorenne senza patente Siena - Muore a 16 anni investita da un'amica minore… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena minorenne

RadioSienaTv

... anche lei. Ma sull'esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri che stanno indagando sul fatto. Tutto è avvenuto in provincia di, due ...... è morta oggi pomeriggio, sabato 24 luglio, all'ospedale Santa Maria alle Scotte didove era stata ricoverata in condizioni critiche ( vai all'articolo ). L'incidente era avvenuto in un ...Una ragazza di 16 anni è morta, in provincia di Siena, dopo essere stata investita per sbaglio da un’amica minorenne al volante di un’auto senza patente di guida. La tragedia è avvenuta nella serata d ...Stava per prendere la patente e voleva mostrare il regalo di famiglia, ma ha sbagliato a inserire la marcia. La coetanea finita schiacciata contro il muro ...