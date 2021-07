Siena | investita da auto guidata da un' amica senza patente | morta 16enne

Advertising

commenta Una 16enne è morta all'ospedale Le Scotte didove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essere statada un'auto. Alla guida della vettura una giovane amica della vittima, minorenne e quindi senza patente, che nel ...da un'auto condotta da una coetanea senza patente: 16enne muore in ospedale Quella che doveva essere una tranquilla serata tra amici si è trasformata in tragedia . È accaduto nella ...Una 16enne è morta all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto. Alla guida della vettura una giovane amica della vittima, ...Abbadia San Salvatore. Non ce l'ha fatta la giovanissima Yara G. rimasta investita dall'auto guidata dalla sua amica, non ancora diciottenne e quindi ...