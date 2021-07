Sì al vitalizio, ma solo per le vittime del Ponte Morandi e delle altre tragedie italiane. Il Movimento lancia la proposta al Governo (Di domenica 25 luglio 2021) vitalizio per le vittime del Ponte Morandi e di tragedie simili. A proporlo è la deputata pentastellata Leda Volpi, insieme ai colleghi Emanuela Corda, Paolo Giuliodori, Arianna Spessotto, Rosa Menga e Guia Termini. I sei parlamentari hanno presentato una proposta di legge per estendere i benefìci previsti per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 luglio 2021)per ledele disimili. A proporlo è la deputata pentastellata Leda Volpi, insieme ai colleghi Emanuela Corda, Paolo Giuliodori, Arianna Spessotto, Rosa Menga e Guia Termini. I sei parlamentari hanno presentato unadi legge per estendere i benefìci previsti per ledel dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata alledi eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici ...

Advertising

Marco_Fa_1985 : @CassyScarlet @SannaNino In parlamento ci sono pure leggi che garantiscono il vitalizio. Ricordatelo. Qualsiasi cos… - RedelleOmbre : @PoliticaPerJedi Col vitalizio ogni parlamentare può pagare consulenti e tecnici a corredo della propria iniziativa… - nat7921 : @Mov5Stelle Parolai ,traditori del voto, aspettate solo che arrivino i 4 anni sei mesi e un giorno di legislatura p… - Nicolin08427919 : @fattoquotidiano Tu vuoi salvare solo te stesso ,degli italiani non te ne frega niente, perché se ti interessav… - dreamChaser1789 : @fanpage Ma solo per migliorare il cv, ed avere il vitalizio garantito, tipo #Formigoni -