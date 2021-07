Sesso e pandemia: per scrivere un immaginario di relazioni meno divisivo ricominciamo a fare l’amore (Di domenica 25 luglio 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo. Come si farà Sesso, da ora in poi? Ho 49 anni, fatico a immaginare la Generazione Alpha, quella abituata da sempre alla mascherina, che in età puberale e poi più in là, quando si cominciano a fare le prime esplorazioni, avrà introiettato che il contatto tra umani implica l’assunzione di un rischio sanitario. Certo, è vero, abbiamo fatto Sesso con l’Hiv, poi con l’Hcv, poi con l’Hpv, il Sesso non smette, per fortuna. Ma come sarà, oggi, ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’contemporaneo. Come si farà, da ora in poi? Ho 49 anni, fatico a immaginare la Generazione Alpha, quella abituata da sempre alla mascherina, che in età puberale e poi più in là, quando si cominciano ale prime esplorazioni, avrà introiettato che il contatto tra umani implica l’assunzione di un rischio sanitario. Certo, è vero, abbiamo fattocon l’Hiv, poi con l’Hcv, poi con l’Hpv, ilnon smette, per fortuna. Ma come sarà, oggi, ...

massimomileto : RT @claudio_2022: Con la pandemia la libertà è passata a destra In tema di sanità i sovranisti rappresentano oggi il diritto al lavoro e al… - alessandro1846 : RT @claudio_2022: Con la pandemia la libertà è passata a destra In tema di sanità i sovranisti rappresentano oggi il diritto al lavoro e al… - FabioFZ3 : RT @claudio_2022: Con la pandemia la libertà è passata a destra In tema di sanità i sovranisti rappresentano oggi il diritto al lavoro e al… - xposeidone : RT @claudio_2022: Con la pandemia la libertà è passata a destra In tema di sanità i sovranisti rappresentano oggi il diritto al lavoro e al… - claudio_2022 : Con la pandemia la libertà è passata a destra In tema di sanità i sovranisti rappresentano oggi il diritto al lavor… -