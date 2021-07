Se con Zack Snyder nella Hollywood degli eroi di cartapesta fanno irruzione i guerrieri wagneriani

(Di domenica 25 luglio 2021) Quella appena passata è stata indubbiamente una primavera targata. A marzo è finalmente stata rilasciata su Hbo Max (da noi su Sky), dopo quasi quattro anni di speranze e attese, la vera versione di Justice League. Un film che porta a compimento la trilogia iniziata con Man of Steel e proseguita con Batman v Superman.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2021Una saga in cuiha trasformato le icone della Dc Comics in archetipi mitologici, trasponendo su schermo il mito esiodeo dell’Età dell’oro e dell’Era, e mettendo da parte il cliché «mutandoni e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : con Zack

Il Primato Nazionale

...rivista di fumettialla vigilia del Mondiale casalingo del 1974. Fu scelto Reding, considerato uno dei migliori esponenti della bande dessinée (striscia disegnata) di scuola franco - belga,...Gunn ha iniziato scrivendo horror indipendenti e lavorando a film come Scooby - Doo della Warner Bros e Dawn of the Dead diSnyder . Dopo aver fatto il suo debutto alla regiala commedia ...Tiny House approda negli States nel 2017. Ora alcune stagioni si trovano anche su Netflix. Chi è Zack Giffin? Cosa sappiamo di lui?Army of the Dead di Zack Snyder è stato un successo su Netflix da quando è stato presentato in anteprima a maggio, e sembra che il colosso dello streaming lo sappia poiché ora ha firmato un accordo co ...