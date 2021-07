Scuola: Ronzulli, ‘governo recepisca mio ddl per obbligo vaccino personale’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Anche il generale Figliuolo conferma l’esigenza che tutto il personale scolastico sia vaccinato. La Scuola deve essere messa in sicurezza e il vaccino è la chiave perché ciò avvenga, così da garantire che le lezioni si svolgano in presenza e scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Il governo recepisca il mio ddl che introduce l’obbligo vaccinale per il personale docente e non, come già accaduto con quello sull’obbligatorietà per il personale sanitario che ha posto fine ai focolai nei luoghi di cura. Non c’è tempo da perdere, settembre è dietro l’angolo ed è indispensabile farsi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Anche il generale Figliuolo conferma l’esigenza che tutto il personale scolastico sia vaccinato. Ladeve essere messa in sicurezza e ilè la chiave perché ciò avvenga, così da garantire che le lezioni si svolgano in presenza e scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Il governoil mio ddl che introduce l’vaccinale per il personale docente e non, come già accaduto con quello sull’obbligatorietà per il personale sanitario che ha posto fine ai focolai nei luoghi di cura. Non c’è tempo da perdere, settembre è dietro l’angolo ed è indispensabile farsi ...

