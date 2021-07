Scuola, ancora 220mila non vaccinati. Oltre un terzo del personale senza dose in Sicilia, Liguria e Sardegna (Di domenica 25 luglio 2021) In altre regioni come il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e la Campania la copertura almeno con una dose risulta invece pressocché totale Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 luglio 2021) In altre regioni come il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e la Campania la copertura almeno con unarisulta invece pressocché totale

Advertising

sole24ore : ?? L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade di settembre con almeno il 60% dei studenti vaccinati. T… - dgiorgio73 : @mantegazziani @GuidoCrosetto @tomasomontanari Non è solo la scuola elitaria…è che anche alla scuola pubblica il “c… - mantegazziani : @dgiorgio73 @GuidoCrosetto @tomasomontanari Ma infatti il paradosso è proprio questo: col delirante proposito di da… - SimoneCerri577 : @FedericoIndino1 @86_longo @cmdotcom E poi ancora non hai capito che Ilicic sarà una riserva. Porca troia ci vuole… - Marilenapas : RT @SERGIOBERLATO: Obbligo vaccinale per i docenti. É questo tutto quello che il nostro Governo riesce a fare per tutelare la scuola? Nessu… -