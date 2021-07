Scuola, a settembre si rischia ancora la Dad: dai vaccini ai trasporti, i nodi irrisolti. “È già tardi” (Di domenica 25 luglio 2021) Sembrava un brutto capitolo ormai chiuso, e invece ci risiamo: la Scuola a settembre 2021 potrebbe partire ancora con il macigno della didattica a distanza. Il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, lo ha detto chiaramente: “Difficile che si possa ricominciare in presenza”. E l’Associazione Presidi suona l’allarme: “Siamo già in ritardo”. I nodi sono essenzialmente due. Da un lato c’è l’eterna questione del trasporto pubblico locale: i mezzi sui quali viaggiano gli studenti per andare sono autentici incubatori di contagio, e – al di là degli ingressi scaglionati in classe – in un anno e mezzo di emergenza ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Sembrava un brutto capitolo ormai chiuso, e invece ci risiamo: la2021 potrebbe partirecon il macigno della didattica a distanza. Il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, lo ha detto chiaramente: “Difficile che si possa ricominciare in presenza”. E l’Associazione Presidi suona l’allarme: “Siamo già in ritardo”. Isono essenzialmente due. Da un lato c’è l’eterna questione del trasporto pubblico locale: i mezzi sui quali viaggiano gli studenti per andare sono autentici incubatori di contagio, e – al di là degli ingressi scaglionati in classe – in un anno e mezzo di emergenza ...

