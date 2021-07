Screening contro l’epatite C in Fiera, sabato 750 adesioni. Domenica si replica (Di domenica 25 luglio 2021) È andata oltre le aspettative l’adesione allo Screening per l’epatite C, offerto gratuitamente a coloro che si erano prenotati, tra ieri e oggi, per la vaccinazione alla Fiera di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 luglio 2021) È andata oltre le aspettative l’adesione alloperC, offerto gratuitamente a coloro che si erano prenotati, tra ieri e oggi, per la vaccinazione alladi Bergamo.

Advertising

Dome689 : Fiera, screening gratuito contro l’epatite C per chi si vaccina nel weekend - infoitsalute : Fiera, screening gratuito contro l'epatite C per chi si vaccina nel weekend - SmorfiaDigitale : Fiera, screening gratuito contro l'epatite C per chi si vaccina nel weekend - Cr... - GraceAnatomy9 : @BarillariDav Poi, però, mi fai capire il criterio scientifico con tanto di letteratura e screening che ti porta ad… - montagne_paesi : Fiera, ASST Papa Giovanni offre lo screening gratuito contro l’epatite C per chi si vaccina nel week end - Montagne… -