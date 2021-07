Scherma | Olimpiadi Tokyo | Kiefer conquista l’oro nel fioretto femminile Sconfitta la regina Deriglazova

(Di domenica 25 luglio 2021) La statunitense Leevince a sorpresanelalledibattendo 15-13 la favoritissima Inna. Un successo che ha lasciato a bocca aperta tutto il team USA. La 31enne che ha gareggiato sotto la bandiera del Comitato Olimpico Russo pareva essere imbattibile ma l’americana ha dimostrato che non esistono atlete imbattibili. Partenza sprint diche pronti via si porta si porta sul 3-1. La campionessa russa un po’ sorpresa, riesce comunque a reagire e a costruire la sua trama fino a ritrovare la parità ...

Advertising

UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - TeresaBellanova : Bravissimi Vito dell'Aquila e Luigi Samele, i primi atleti azzurri a vincere la medaglia d'oro e d'argento alle oli… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - POPIIIICIT : RT @sbarelling: Seguire le Olimpiadi su Rai2 è un viaggio alla scoperta, ti distrai un attimo e si passa dal ciclismo al sollevamento pesi,… - bacon_il : RT @sbarelling: Seguire le Olimpiadi su Rai2 è un viaggio alla scoperta, ti distrai un attimo e si passa dal ciclismo al sollevamento pesi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Olimpiadi

L'Italia del fioretto femminile resta fuori dal podio. Non ci succedeva da Seul 1988, una delusione che brucia. Alice Volpi resta attaccata fino all'ultimo a un possibile bronzo ma si arrende nella ......ha sempre regalato tanto all'Italia e che va a medaglia ormai da una serie infinita di. ... originaria di Rio de Janeiro, è schermisticamente nata e cresciuta presso la Sezionedel ...Igor Reizlin conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella spada maschile battendo in finale Daniele Santarelli col punteggio di 15-12. Si conclude così una giornata beffarda in c ...Nella scherma niente medaglia per Alice Volpi nel fioretto ai Giochi di Tokyo. La toscana è stata battuta nella finale per il bronzo da Larisa Korobeynikova.