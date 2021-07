Scherma, Olimpiadi Tokyo: buona la prima per Andrea Santarelli (Di domenica 25 luglio 2021) Ottimo inizio di Andrea Santarelli nel torneo di spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro ha cominciato il suo cammino con un successo per 15-10 sul russo Sergey Khodos, staccando il biglietto per gli ottavi di finale in una gara che lo vede tra i papabili per una medaglia. Un assalto che ha visto partire forte Santarelli, che si è portato avanti sul 5-2, con il russo che ha accorciato sul 6-4 al termine del primo periodo. Khodos è arrivato anche sul -1, prima di un nuovo allungo dello spadista azzurro sul 10-6. A quel punto l’assalto si è fatto in discesa per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Ottimo inizio dinel torneo di spada maschile alledi. L’azzurro ha cominciato il suo cammino con un successo per 15-10 sul russo Sergey Khodos, staccando il biglietto per gli ottavi di finale in una gara che lo vede tra i papabili per una medaglia. Un assalto che ha visto partire forte, che si è portato avanti sul 5-2, con il russo che ha accorciato sul 6-4 al termine del primo periodo. Khodos è arrivato anche sul -1,di un nuovo allungo dello spadista azzurro sul 10-6. A quel punto l’assalto si è fatto in discesa per ...

