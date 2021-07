Scherma, Olimpiadi Tokyo: Arianna Errigo conquista i quarti di finale (Di domenica 25 luglio 2021) Arianna Errigo prosegue il suo cammino nella prova di fioretto individuale alle Olimpiadi di Tokyo. La lombarda si è qualificata per i quarti di finale dopo aver sconfitto la giovane canadese Jessica Guo con il punteggio di 15-8. Una prestazione sicuramente positiva per Arianna, che ora si trova ad un solo assalto dalla zona medaglie. Dopo un avvio equilibrato (3-3), Errigo ha trovato tre stoccate consecutive che le hanno permesso di costruire un primo allungo. Guo è riuscita ad accorciare sul -1 (6-5), ma nuovamente Arianna ha piazzato un ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)prosegue il suo cammino nella prova di fioretto individuale alledi. La lombarda si è qualificata per ididopo aver sconfitto la giovane canadese Jessica Guo con il punteggio di 15-8. Una prestazione sicuramente positiva per, che ora si trova ad un solo assalto dalla zona medaglie. Dopo un avvio equilibrato (3-3),ha trovato tre stoccate consecutive che le hanno permesso di costruire un primo allungo. Guo è riuscita ad accorciare sul -1 (6-5), ma nuovamenteha piazzato un ...

