Scherma | Olimpiadi Tokyo | Alice Volpi perde il bronzo all’ultima stoccata Fiorettiste senza medaglie

(Di domenica 25 luglio 2021) Il fioretto femminile italiano non daràall’Italia nell’individuale alledi. Una grossa delusione per un risultato negativo che non accadeva dall’edizione del 1988 a Seul. Purtroppoè stata sconfitta nella finalina per ilndoper 15-14 contro la russa Larisa Korobeynikova. Eppure l’assalto era cominciato benissimo per, subito scappata in avanti sul 5-1. La russa ha trovato, però, la rimonta, pareggiando poi sul 7-7. Korobeynikova ha poi ...

Alice Volpi si ferma al quarto posto nel torneo di fioretto femminile valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , decisiva la sconfitta contro la russa Larisa Korobeynikova nella finale per la ...RISULTATITOKYO 2020: SCONFITTA LA VOLPI, SFUMA IL BRONZO Inizia la semifinale tra Alice Volpi e Larisa Korobeynikova. Vediamo se l'italiana riuscirà a conquistare il bronzo. Dopo un grande ...Nella scherma niente medaglia per Alice Volpi nel fioretto ai Giochi di Tokyo. La toscana è stata battuta nella finale per il bronzo da Larisa Korobeynikova.Il fioretto femminile italiano non darà medaglie all'Italia nell'individuale alle Olimpiadi di Tokyo. Una grossa delusione per un risultato negativo che non accadeva dall'edizione del 1988 a Seul. Pur ...