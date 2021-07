SBK Assen, Rea su Gara 2: 'Ok essere aggressivi, se non si supera il limite' (Di domenica 25 luglio 2021) Il fine settimana del mondiale Superbike sul circuito di Assen è stato semplicemente perfetto per Jonathan Rea , che è tornato leader del Mondiale dopo aver conquistato la pole e aver trionfato in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) Il fine settimana del mondiale Superbike sul circuito diè stato semplicemente perfetto per Jonathan Rea , che è tornato leader del Mondiale dopo aver conquistato la pole e aver trionfato in ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? REA STRAVINCE IN GARA 2 AD ASSEN ???? LOCATELLI, PRIMO PODIO IN SBK ? Razgatlioglu fuori, steso da Gerloff ? 1?? ????… - gponedotcom : Bautista 'batte il 5' in Gara2 ad Assen: 'peccato le due cadute, miglioriamo': 'Abbiamo concluso il fine settimana… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Superbike, Jonathan Rea: “Che Gara 2 pazzesca, bravo Locatelli” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Sbk, tripletta di Rea: 1° in Gara 2, a podio Redding e Locatelli. Razgatlioglu out - dinoadduci : Superbike, Jonathan Rea: “Che Gara 2 pazzesca! Pubblico incredibile” -