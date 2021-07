Sardegna, la Protezione Civile ha chiesto canadair ad altri Paesi Ue per spegnere i roghi di Oristano – Il video (Di domenica 25 luglio 2021) Strade bloccate, fiamme fino ai centri abitati, mezzo milione di persone che hanno dovuto lasciare le proprie case: è drammatica la situazione nell’Oristanese, in Sardegna, dopo gli incendi divampati nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Mentre sale a 20 mila ettari l’area distrutta dalle fiamme del gigantesco rogo che sta devastando le campagne e le aziende agricole, scatta una nuova allerta tra Seneghe e Macomer. Dopo l’evacuazione delle case in periferia a Scano Montiferro, il fronte del fuoco si sta spostando verso nord nel Marghine. Il sindaco di Macomer ha lanciato un «invito allo sgombero delle campagne dalla presenza umana». Secondo l’assessore regionale ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Strade bloccate, fiamme fino ai centri abitati, mezzo milione di persone che hanno dovuto lasciare le proprie case: è drammatica la situazione nell’Oristanese, in, dopo gli incendi divampati nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Mentre sale a 20 mila ettari l’area distrutta dalle fiamme del gigantesco rogo che sta devastando le campagne e le aziende agricole, scatta una nuova allerta tra Seneghe e Macomer. Dopo l’evacuazione delle case in periferia a Scano Montiferro, il fronte del fuoco si sta spostando verso nord nel Marghine. Il sindaco di Macomer ha lanciato un «invito allo sgombero delle campagne dalla presenza umana». Secondo l’assessore regionale ...

