Sardegna, gli incendi devastano la zona di Oristano: circa 400 evacuati, in azione i Canadair – I video (Di domenica 25 luglio 2021) Quasi mezzo migliaio di persone sono dovute fuggire alle fiamme che, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, hanno circondato diversi centri abitati della Sardegna, precisamente nella provincia di Oristano. Fiamme che, anche nella mattina di oggi, continuano a diffondersi nella zona circostante, raggiungendo le abitazioni di Porto Alabe. C'è chi ha dovuto passare la nottata fuori dalla propria casa e chi invece è rimasto barricato dentro per proteggersi dalle nuvole di fumo che hanno reso l'aria incandescente. Gli incendi, a Cuglieri, sono arrivati a coinvolgere la piazza centrale della cittadina. Villaurbana, invece, è ...

