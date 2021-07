Sardegna, è caos incendi. Vasto rogo nell'Oristanese: case evacuate e Canadair in azione (Di domenica 25 luglio 2021) 'Ci sono roghi ancora attivi, abbiamo lavorato tutta la notte, adesso arrivano i Canadair e gli elicotteri'. Così a LaPresse la Sala operativa della stazione del Comando dei Vigili del Fuoco di ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) 'Ci sono roghi ancora attivi, abbiamo lavorato tutta la notte, adesso arrivano ie gli elicotteri'. Così a LaPresse la Sala operativa della stdel Comando dei Vigili del Fuoco di ...

Advertising

valentinadigrav : RT @leggoit: Sardegna, è caos incendi. Vasto rogo nell'Oristanese: case evacuate e Canadair in azione - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sardegna, è caos incendi. Vasto rogo nell'Oristanese: case evacuate e Canadair in azione - leggoit : Sardegna, è caos incendi. Vasto rogo nell'Oristanese: case evacuate e Canadair in azione - UnioneSarda : #Sardegna - #Selargius: incidente sulla 554, motociclista in ospedale e traffico nel caos - MariellaLoi : RT @SionRomina: Si proprio così! Sa sono in ritardo per controllo al Besta Milano ormai da quasi un anno! Ora però devo salire!! Sardegna!… -