Sardegna devastata dagli incendi | dichiarato stato di calamità | 1 500 sfollati

(Di domenica 25 luglio 2021) Lafa i conti con gliche in 24 ore mandano in fumo centinaia di ettari di vegetazione, costringono centinaia di persone a scappare di casa e provocano danni per milioni di euro

Advertising

Pres_Casellati : Vedere la #Sardegna devastata dalle fiamme fa male al cuore. Sono vicina alle famiglie colpite da questo terribile… - RegLiguria : Regione Liguria a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per aiutare con ogni mezzo la… - playlovethink : Sgomento, impotenza e tanta amarezza per la mia povera terra devastata dal fuoco... #Sardegna - leggoit : #26luglio #rassegnastampa Green pass, boom di vaccini e polemiche. Sardegna da salvare: l'isola devastata dagli inc… - leggoit : #26luglio #rassegnastampa Green pass, boom di vaccini e polemiche. Sardegna da salvare: l'isola devastata dagli inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna devastata

Oltre 20mila ettari diandata bruciata, annerita,, distrutta. La solita cartolina di luglio dall'estate dei piromani senza cuore questa volta si prende tristemente la ribalta ...Lafa i conti con gli incendi che in 24 ore mandano in fumo più di ventimila ettari di vegetazione, costringono circa 1.500 persone a scappare di casa e provocano danni per milioni di euro. ...Quasi 1500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati ridotti in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate. È pesantissimo il bilancio del gig ...Mario LandiLe fiamme divorano la Sardegna. In cenere oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati, aziende agricole devastate, case danneggiate e quasi 1500 ...