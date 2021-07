Sardegna, decretato lo stato d’emergenza. La Protezione Civile ha chiesto canadair ad altri Paesi Ue per spegnere i roghi a Oristano – Il video (Di domenica 25 luglio 2021) Strade bloccate, fiamme fino ai centri abitati, mezzo milione di persone che hanno dovuto lasciare le proprie case: è drammatica la situazione nell’Oristanese, in Sardegna, dopo gli incendi divampati nella notte tra il 24 e il 25 luglio. La Giunta regionale, presieduta dal governatore Christian Solinas, ha approvato lo stato di emergenza, necessario alla richiesta di stato di calamità da parte del governo. Alla seduta dell’esecutivo hanno partecipato, da remoto, anche i sindaci di alcuni dei comuni coinvolti, che in tutto sono Suni, Santu Luussurgiu, Scano Montiferro, Sagama, Macomer, Arzana e Villagrande. Intanto sale a 20 mila ettari ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Strade bloccate, fiamme fino ai centri abitati, mezzo milione di persone che hanno dovuto lasciare le proprie case: è drammatica la situazione nell’Oristanese, in, dopo gli incendi divampati nella notte tra il 24 e il 25 luglio. La Giunta regionale, presieduta dal governatore Christian Solinas, ha approvato lodi emergenza, necessario alla richiesta didi calamità da parte del governo. Alla seduta dell’esecutivo hanno partecipato, da remoto, anche i sindaci di alcuni dei comuni coinvolti, che in tutto sono Suni, Santu Luussurgiu, Scano Montiferro, Sagama, Macomer, Arzana e Villagrande. Intanto sale a 20 mila ettari ...

