Sardegna, cane pastore fermo davanti alle fiamme per difendere le 'sue' pecore: è pieno di ustioni, ma si salverà (Di domenica 25 luglio 2021) E' rimasto fermo davanti al muretto per difendere le sue pecore . Questo cane pastore, di cui non si conosce il nome, è diventato il simbolo degli incendi in . Ora è ferito con ustioni alle zampe, ai ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) E' rimastoal muretto perle sue. Questo, di cui non si conosce il nome, è diventato il simbolo degli incendi in . Ora è ferito conzampe, ai ...

