San Marco Industrial | ancora licenziamenti nell’automotive

Roma, 25 lug – Il 14 luglio la San Marco Industrial di Atessa (in provincia di Chieti) ha annunciato una procedura di licenziamento collettivo. L'azienda abruzzese vuole lasciare a casa 50 lavoratori su 163. Ed è per questo che, venerdì scorso, la Fim ha proclamato lo sciopero. Molti penseranno che non si tratta di grandi numeri. Tuttavia, la notizia conferma la crisi che attraversa l'automotive italiano. Un fenomeno che non può essere sottovalutato.Ad Atessa si ferma un fornitore di StellantisLa San Marco Industrial è un'azienda che nasce nel 1962. Si rafforza fino agli anni novanta per poi iniziare una fase discendente ...

