Roy Keane saluta Pogba | «Vuole andarsene? Che se ne vada»

(Di lunedì 26 luglio 2021) Royha rilasciato alcune dichiarazioni su Paul, chelasciare il Manchester United. Le sue parole Come riportato dal Mirror, Roysi è espresso così a proposito di Paul, che potrebbe lasciare il Manchester United. Le parole sull’ex Juve. «Credo che come in ogni situazione che va per le lunghe, per lo United sia arrivato il momento di dire basta. Ci sono stati altri giocatori se ne sono voluti andare dallo United prima d’ora: David Beckham, Peter Schmeichel. E si parla di leggende del club. Il signor? Che se ...

La bocciatura diA stroncare il campione francese, ci pensa una leggenda del Manchester United comeche al Mirror parla della situazione del francese.'Se sei Sterling o Grealish, non puoi far andare avanti un ragazzino '. La polemica sui calci di rigore della finale di Euro 2020, in Inghilterra, nasce da questa frase di, ex bandiera del Manchester United e ora commentatore sportivo., come molti altri sui social, ritiene che la nazionale inglese abbia pagato la giovane età dei calciatori scelti per ...Roy Keane ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paul Pogba, che vuole lasciare il Manchester United. Le sue parole Come riportato dal Mirror, Roy Keane si è espresso così a proposito di Paul Pogba, ch ...Roy Keane ha parlato dell'ex Juve Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United. Ecco le sue parole: "Dopo questo tira e molla per lo United è arrivato il momento ...