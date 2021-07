Ronaldinho | Seguo sempre il Milan Dybala? Voglio che sia felice

(Di domenica 25 luglio 2021) Tutti per. L'ex fuoriclasse di Barcellona eha ricevuto a Taormina il "Champion Charity Award" per il suo impegno nel sociale ed è stato accolto da tanti tifosi ai quali ha concesso ...

Tutti per. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha ricevuto a Taormina il "Champion Charity Award" per il suo impegno nel sociale ed è stato accolto da tanti tifosi ai quali ha concesso autografi ...... Milan e Monzaha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com direttamente da Taormina, a margine di un evento. Le dichiarazioni della leggenda brasiliana. MILAN - "Losempre, sta ...A Taormina per ricevere il "Champion Charity Award", l'asso brasiliano ha parlato del suo amico in scadenza nel 2022 con la Juve, ma anche di Milan e della Nazionale ...“Guardo sempre il Milan, hanno fatto un bel cammino e speriamo il prossimo anno possano fare ancora meglio“. Lo ha detto Ronaldinho, ospite a Taormina per ricevere il “Champion Charity Award” per il s ...