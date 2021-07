Ronaldinho: “Il Milan deve fare ancora meglio. L’Italia? Ha meritato di vincere gli Europei” (Di domenica 25 luglio 2021) L’ex stella del Barcellona e del Milan, Ronaldinho, in serata è stato premiato a Taormina con il Premio Nations Award. Il brasiliano ha parlato del Milan e anche del Monza, degli amici Galliani e Berlusconi. Queste le sue parole: “Il Milan? Spero che la squadra rossonera, nella prossima stagione possa fare meglio di quest’anno. Ha fatto un ottimo campionato, è tornato in Champions e ora deve puntare a vincere trofei importanti come è sempre stato nella storia rossonera. Berlusconi e Galliani? Li sento spesso, sono due persone a cui voglio tanto bene. Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) L’ex stella del Barcellona e del, in serata è stato premiato a Taormina con il Premio Nations Award. Il brasiliano ha parlato dele anche del Monza, degli amici Galliani e Berlusconi. Queste le sue parole: “Il? Spero che la squadra rossonera, nella prossima stagione possadi quest’anno. Ha fatto un ottimo campionato, è tornato in Champions e orapuntare atrofei importanti come è sempre stato nella storia rossonera. Berlusconi e Galliani? Li sento spesso, sono due persone a cui voglio tanto bene. Sono ...

