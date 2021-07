Roma; uruguaiano Vina in arrivo per visite mediche (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma di José Mourinho prende forma. Dopo l'arrivo di Rui Patricio, il club giallorosso è sul punto di portare a termine il secondo acquisto di calciomercato: si tratta di Matias Viña. Il difensore ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Ladi José Mourinho prende forma. Dopo l'di Rui Patricio, il club giallorosso è sul punto di portare a termine il secondo acquisto di calciomercato: si tratta di Matias Viña. Il difensore ...

Advertising

angelomangiante : Sempre più vicino Matias VIÑA. L'offerta ufficiale della Roma al Palmeiras è 10 milioni + 2,5 di bonus (legati a p… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma ai dettagli l'affare Viña con il Palmeiras Nelle prossime ore attesa la firma dell'uruguaian… - calciomercato_m : MERCATO - Roma, l'uruguaiano Vina in arrivo per le visite mediche - roma_magazine : MERCATO - Roma, l'uruguaiano Vina in arrivo per le visite mediche - AleVenturi10 : @Glongari Ma scusate quale giocatore Uruguaiano è stato avvicinato alla Roma? -