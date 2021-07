Roma, i “no Green pass” in piazza tra bufale e saluti romani: “C’è una cabala satanica”. Sul palco l’estremista di destra sotto sorveglianza speciale (Di domenica 25 luglio 2021) Circa 3mila persone si sono radunate in piazza del Popolo a Roma in occasione del presidio contro il Green pass, il certificato verde che, in seguito al decreto del Governo del 22 luglio scorso, dal prossimo 6 agosto diventerà obbligatorio per accedere a ristoranti, palestre e locali pubblici. A gestire la piazza, convocata in seguito a un tam tam sui social media tramite il gruppo ”Basta Dittatura”, sono stati dei militanti di Area, già Forza Nuova, guidati dal leader Romano Giuliano Castellino, giù noto per un’aggressione ai giornalisti de L’Espresso e sottoposto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Circa 3mila persone si sono radunate indel Popolo ain occasione del presidio contro il, il certificato verde che, in seguito al decreto del Governo del 22 luglio scorso, dal prossimo 6 agosto diventerà obbligatorio per accedere a ristoranti, palestre e locali pubblici. A gestire la, convocata in seguito a un tam tam sui social media tramite il gruppo ”Basta Dittatura”, sono stati dei militanti di Area, già Forza Nuova, guidati dal leaderno Giuliano Castellino, giù noto per un’aggressione ai giornalisti de L’Espresso eposto a ...

Advertising

fattoquotidiano : No green pass, migliaia di persone nelle piazze di tutta Italia. Cori e insulti a Draghi: “Libertà, noi andiamo dov… - repubblica : ?? No Green Pass, proteste in tutta Italia. Disordini a Roma, a Pescara aggrediti militanti di Fi. In piazza gruppi… - Corriere : Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: la diretta tv da Roma, Milano, e T... - Nicola23453287 : RT @rej_panta: Manifestazioni contro il green pass. Da Torino a Roma, migliaia in piazza: 'Libertà' - clawin8 : RT @SalsaConAndrea: Roma, al corteo No Green Pass l'estrema destra sfila con i No Vax -