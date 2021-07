Roma | farmacie prese d’assalto per stampare il Green Pass

(Di domenica 25 luglio 2021) Lo dice Federfarma, che tra l’altro sottolinea il tempo tolto a chi sta male o alle persone in fila per prendere i farmaci

... presidente di Federfarma-. Ci siamo ridotti a copisteria, pur non essendolo. Alcune persone ... pediatri di libera scelta e, appunto, leE' la denuncia di Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma, a pochi giorni dall'introduzione dell'obbligo della certificazione verde per diverse attività. 'Tutto questo - ha aggiunto - ha un ...ROMA. "Ormai stampiamo Green pass all'impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ci siamo ridotti a copisteria, pur non essendolo". Così A ...Lo dice Federfarma Roma, che tra l’altro sottolinea il tempo tolto a chi sta male o alle persone in fila per prendere i farmaci ...