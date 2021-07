Roma | emergenza rifiuti | il Tar boccia il ricorso La discarica di Roncigliano molto probabilmente aprirà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 luglio 2021)ancora una volta in piena. In modo particolare uno temi caldi di queste ultime settimane è quello che riguarda ladi Albano, struttura che sorge in posizione strategica tra i comuni di Albano, Ardea e Pomezia. È anche per questo motivo che numerosi comitati, cittadini e sindaci delle varie città sono, nel corso degli ultimi giorni, scesi in piazza a protestare duramente contro un provvedimento di tal genere, lesivo del benessere dei cittadini e dell’ambiente. Leggi anche: Riaperturadi, Albano non ci sta: il Sindaco annuncia ...