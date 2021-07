Roma, Dzeko: «Miglioro ogni giorno. Mercato? Sono stufo» (Di domenica 25 luglio 2021) Edin Dzeko al settimo cielo dopo la doppietta in amichevole contro il Debrecen: ecco le parole dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko, dopo l’amichevole contro il Debrecen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Roma. «Tifosi? Ce l’eravamo dimenticato com’è bello avere i tifosi con noi. Speriamo che per la prossima stagione ci aprano gli stadi al 100%. Io Miglioro ogni giorno. ogni partita vinta ti dà un pochino più di fiducia e positività. Speriamo di continuare così per essere al 100% per inizio stagione. ogni gara è importante come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Edinal settimo cielo dopo la doppietta in amichevole contro il Debrecen: ecco le parole dell’attaccante bosniaco Edin, dopo l’amichevole contro il Debrecen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della. «Tifosi? Ce l’eravamo dimenticato com’è bello avere i tifosi con noi. Speriamo che per la prossima stagione ci aprano gli stadi al 100%. Iopartita vinta ti dà un pochino più di fiducia e positività. Speriamo di continuare così per essere al 100% per inizio stagione.gara è importante come ...

