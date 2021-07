Rogo Oristanese | evacuazione per 400 persone a Scano Montiferro

Advertising

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - Agenzia_Ansa : Rogo nell'Oristanese: notte di fuoco a Santu Lussurgiu Centinaia di persone evacuate nel Montiferru #ANSA - SkyTG24 : In #Sardegna il #rogo nell'Oristanese ancora non è stato domato. Sono centinaia gli evacuati:… - FedericaCalvia : RT @MediasetTgcom24: Rogo nell'Oristanese, centinaia di persone evacuate a Scano Montiferro #oristano - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Rogo nell'Oristanese, centinaia di persone evacuate a Scano Montiferro #oristano -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Oristanese

Succede in Sardegna , nell', percorso dal fuoco: le fiamme divampate nella notte nel ... 400 le persone allontanate dalle loro abitazioni, 200 solo a Cuglieri dove ilha raggiunto la ...Quattrocento persone che abitano alle periferia del paese Scano Mantiferro, nell', sono state allontanate dalle proprie abitazioni, alcune delle quali sono state lambite dalle fiamme. Il sindaco Antonio Flore ha disposto un centro di raccolta nella palestra comunale. ...Sono centinaia le persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, migliaia di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchi ...Brucia da ieri la Sardegna nell’Oristanese e queste sono le prime cronache da Bosa ... Giovedì le squadre erano intervenute su 16 roghi che avevano mandato in cenere 5 ettari di pascoli. Intanto dalla ...