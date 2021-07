Rogo Oristanese: circa 200 sfollati a Porto Alabe (Di domenica 25 luglio 2021) Sono circa 200 le persone evacuate a Porto Alabe, località turistica sulla costa dell'Oristanese, minacciata dalle fiamme che ieri sera sono divampate a Santu Lussurgiu e che hanno percorso migliaia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Sono200 le persone evacuate a, località turistica sulla costa dell', minacciata dalle fiamme che ieri sera sono divampate a Santu Lussurgiu e che hanno percorso migliaia ...

